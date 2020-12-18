В Уфе разыскивают женщину-авантюристку с провалами в памяти

фото: "Лиза Алерт"

В Уфе вновь разыскивают 65-летнюю Альфину Хасанову, страдающую провалами в памяти. Ориентировку на женщину распространяют волонтеры организации «Лиза Алерт». Последний раз близкие видели пенсионерку четыре дня назад, 14 декабря.

Приметы: рост – 150 см, среднее телосложение, черные волосы с проседью и карие глаза. Была одета в черный пуховик ниже колен с капюшоном, горнолыжные штаны, черная кофта, светлая вязаная шапка и кремовые варежки.

Всех, кто знает о местонахождении Альфины Хасановой, просят обратиться по одному из телефонов: 8(800)-700-54-52 («Лиза Алерт») или 112.

Отметим, ранее женщина уже неоднократно пропадала без вести и разыскивалась. А весной 2019 года Хасанова попала в курьезный случай в международном аэропорту Уфы. Ей удалось пробраться на самолет без билета и документов и едва не улететь в Москву. Подозрительное поведение пенсионерки вовремя заметила стюардесса. Альфина тогда назвала себя совершенно другим именем – Мариной Максимовой, а также сказала, что она родом из Ивановской области. Впоследствии ей диагностировали амнезию, а затем отправили в психиатрическую больницу.

Спустя буквально полгода Хасанову обнаружили в Самарской области. Она шла вдоль трассы по обочине. Волонтерам, которые ей помогли, пенсионерка сказал, что ее зовут Алевтина и она автостопом возвращается домой в Стерлитамаке из Иваново. Тогда через соцсети удалось найти ее близких, которые живут в Уфе.