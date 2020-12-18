Сразу 9 канатных дорог власти Башкирии хотят построить к 450-летию Уфы

Канатные дороги хотят запустить в Уфе к 2024 году
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Власти Башкирии к 2024 году хотят построить сразу девять канатных дорог: три туристические и шесть транспортных. Об этих планах 17 декабря рассказал премьер-министр правительства Андрей Назаров.
Туристические канатные дороги будут протянуты от набережной реки Белой до памятника Салавату Юлаеву, одноименного сада и к улице Ленина.
Транспортные канатные дороги будут соединять центр:
– от лицея №35 до будущего кампуса научно-образовательного центра в Деме;
– от нагорной части Уфы (улица Карла Маркса-бульвар Ибрагимова) до Затона;
– от парка имени Мажита Гафури до Забелья (территория за рекой Белой);
– от улицы Коммунистической до зоны в районе сел Миловка и Романовка;
– от микрорайона Инорса до Сипайлово;
– вдоль строящегося восточного выезда.
Разработку проекта транспортных дорог возьмет на себя швейцарская компания Bartholet Maschinenbau AG. Ранее эта фирма оборудовала канатную дорогу в Москве.