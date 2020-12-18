Хабиров пообещал исполнить новогодние желания двоих детей и одной пенсионерки

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров пообещал новогодние подарки двум детям и одной пенсионерке. 17 декабря руководитель региона принял участие во Всероссийской акции «Елка желаний». Он снял с елки в концертном зале «Башкортостан» три шара, на которых были имена жителей республики и их пожелания на Новый год.

Хабирову попался 9-летний Михаил Манулин, который мечтает об электронном самокате, 15-летний Роман Щекатуров, попросивший взрослый трехколесный велосипед, и 65-летняя Татьяна Буланкина – пожилой женщине захотелось планшет с большим экраном.

– Эти три желания я обязательно исполню, – сказал глава Башкирии. – Это действительно очень хороший проект […]. Это особенно важно в тяжёлый 2020 год. […] Мы в Правительстве республики приняли решение, что каждый из нас придёт сюда, снимет с ёлки шар и исполнит написанное на нём желание.

Он добавил, что развешанные на елки шары – это желания маленьких детей и пожилых людей с особенностями здоровья, «которые в предновогодние дни ждут чуда».