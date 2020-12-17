В жилом доме в Уфе после пожара нашли тело женщины

Всего пожар тушили 13 человек и пять единиц техники.
17 декабря около шести часов вечера в Уфе на улице Ахметова загорелся жилой дом площадью 20 кв.м. На место оперативно выехали сотрудники МЧС, которые локализовали пожар в считанные минуты. Еще через полчаса огонь был полностью ликвидирован.
К сожалению, в ходе тушения спасатели обнаружили 59-летнюю погибшую женщину.
Всего пожар тушили 13 человек и пять единиц техники.
- Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС России, - отметили в пресс-службе.