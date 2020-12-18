В Уфе из-за нарушений закрыли детский садик

Прокурор обратился в суд, потребовав закрыть детский сад до устранения нарушений. Суд удовлетворил его требования.

В селе Нагаево Октябрьского района Уфы закрыли частный детский сад «Гусенок», сообщили в прокуратуре. Здесь выявили грубые нарушения пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

Оказалось, что учреждение организовано в частном трехэтажном коттедже с ежедневным пребыванием детей.

Здесь не разработан план эвакуации, отсутствует необходимое количество эвакуационных выходов, а имеющиеся отделаны горючим составом.

Прокурор обратился в суд, потребовав закрыть детский сад до устранения нарушений. Суд удовлетворил его требования.