Стало известно, из-за чего в бассейне в Башкирии отравились дети

Четыре человека отравились

Учалинская межрайонная прокуратура установила причину отравления детей 9 декабря в Учалах.

Оказалось, что в то время, когда в бассейне находились 16 детей в возрасте от 7 до 12 лет, проводилась очистка канализации в мужской душевой, и в ходе нее рабочий залил в сток химический реагент.

- Вещество вступило в реакцию с остатками хлора в трубе, произошел выброс газа, распространившийся по всему бассейну, - рассказали в надзорном ведомстве.

Из-за ЧП четыре человека отравились и были доставлены в больницу.

Также выяснилось, что слесарь, проводивший работы, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Его приняли на работу без справки об отсутствии судимости.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении директора, материалы дела направлены в следком.