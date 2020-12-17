Владелица «Дома милосердия» в Башкирии, где сгорели 11 человек, признала свою вину

Женщина взята под стражу по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

43-летняя Расима Махиянова, владелица «Дома милосердия» в Абзелиловском районе республики, признала свою вину в совершении преступления. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, что женщина взята под стражу по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Как ранее сообщала "КП", в доме для пенсионеров и инвалидов не было пожарной сигнализации, а электрообогреватели работали неисправно. Но это не мешало ей продолжать работу.

Напомним, громкое ЧП произошло в ночь на 15 декабря. В деревне Ишбулдино загорелся двухэтажный «Дом милосердия», в котором жили 14 пенсионеров, получающие уход от сиделок. 11 человек погибли на месте, трое спаслись благодаря сиделке.