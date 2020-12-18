На выходных в Башкирии снова похолодает до -30

Как сообщили в Башгидрометцентре, в субботу днем ожидается небольшой снег, на отдельных участках даже снежный накат.

В Башкирию снова придут холода. Уже в эти выходные 19 и 20 декабря в некоторых районах столбики термометра покажут -30 градусов.

Как сообщили в Башгидрометцентре, в субботу днем ожидается небольшой снег, на отдельных участках даже снежный накат.

Ветер будет дуть северный умеренный. Температура воздуха днем составит -18, -20 градусов, а ночью опустится до -25, -30.

В Уфе, в свою очередь, в субботу осадков не ожидается. Днем будет облачная погода, температура воздуха составит -11 градусов днем, а ночью резко похолодает до -22.