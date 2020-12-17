В Башкирии в жестком ДТП погиб студент-первокурсник

На фото - погибший Никита // vk.com

В Башкирии вечером 15 декабря произошло ДТП, которое унесло жизнь 20-летнего студента-первокурсника. Напомним, смертельная авария случилась на трассе в Туймазинском районе, рядом с селом Агиртамак. Погибший был пассажиром выехавшей в кювет «четырнадцатой», которая впоследствии столкнулась с электроопорой. Удар пришелся на правую сторону легковушки – как раз туда, где сидел молодой человек.

фото: ГИБДД РБ

Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», за рулем в тот злополучный вечер находился 19-летний Флорид У, справа от него сидел Никита А. Оба они учились в техникуме Туймазинского района: один – на третьем курсе, а другой – только на первом.

По предварительным данным, авария случилась из-за того, что Флорид не справился с управлением после выезда на «встречку». После происшествия молодых людей доставили на «скорой» в ЦРБ Туймазинского района. Травмы, которые получил Никита, оказались смертельными – врачи были бессильны. Его приятель по техникуму выжил: ему диагностировали сочетанную травму и разрыв селезенки. Сейчас он лежит в больнице.