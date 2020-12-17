В Уфе преступная группа из пяти человек похищала людей и вымогала у них деньги

Трое из пяти членов преступной группы находятся в СИЗО

В Уфе преступная группа из пяти человек участвовала в похищениях людей и вымогательствах. Когда это вскрылось, некоторые злоумышленники уже находились в СИЗО по другим обвинениям. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

Как минимум два факта похищения людей следователи выявили 15 декабря во время расследования уголовного дела о разбое. Его фигурантами являются пять молодых людей в возрасте от 18 лет до 31 года.

По данным собеседника, 11 сентября на проспекте Октября трое членов преступной группы подъехали к четырем горожанам на микроавтобусе и под дулом пистолета заставили их сесть в салон. После этого злоумышленники избили своих жертв, а затем забрали у них сотовые телефоны и порядка 120 тысяч рублей.

Идентичный случай повторился 26 сентября на улице Интернациональной. Схема та же: микроавтобус, пистолет, насилие и разбой. Потерпевшим стал 19-летний парень. Его заставили перевести со своей карты на счет преступников 200 тысяч рублей.

В настоящий момент трое обвиняемых находятся в следственном изоляторе. Двое их 18-летних соратников сидят под домашним арестом.