Уфимский врач назвал условия, при которых анализ на коронавирус будет максимально точным

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Уфимский врач Глеб Глебов, работающий в ковид-госпитале Зубово, перечислил правила, при соблюдении которых анализ на коронавирус методом ПЦР будет максимально точным. Он отметил, что данное исследование «в 30-40% дает ложноотрицательный результат»

Чтобы повысить вероятность точного анализа, по мнению специалиста, нужно соблюсти три условия:

– брать мазок нужно сухими стерильными зондами;

– «одним зондом [взять мазок] глубоко из носа, характерное правило «до слез», а вторым – с задней стенки глотки, не касаясь при этом языка. Медик предупреждает, что брать мазок с внутренней поверхности щек – неправильно;

– оба мазка необходимо поместить в одну пробирку – «для большей концентрации вируса».