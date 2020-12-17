Парламент Башкирии предложит Госдуме принять закон о конфискации машин у пьяных водителей

Башкирия предложит Госдуме конфисковать машины у пьяных водителей Фото: Иван ВИСЛОВ

Депутаты башкирского парламента внесут в Госдуму законопроект, согласно которому у пьяных водителей будут конфисковать автомобили. Решение выдвинуть инициативу на федеральный уровень было принято на очередном заседании Госсобрания сегодня, 17 декабря.

Как пояснил спикер Курултая Константин Толкачев, предлагается изымать машины в том случае, если водитель попадется нетрезвым за рулем дважды в течение года или спровоцирует ДТП с тяжелыми последствиями. Такая мера, считают депутаты парламента, может переломить ситуацию с гибелью людей на дорогах в авариях с пьяными автомобилистами. Каждое восьмое-десятое ДТП в России случается именно по их вине.

В пример эффективности меры Толкачев привел Белоруссию, где на этапе лишь обсуждений такого законопроекта количество «пьяных» случаев на дорогах сократилось на 42%.