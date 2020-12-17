В одном из районов Башкирии резко выросло число зараженных коронавирусом

Белебеевский район занимает в Башкирии третье место по числу зараженных с начала пандемии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Белебеевском районе Башкирии за минувшие сутки было выявлено 54 случая коронавирусом. Это треть от общего числа новых носителей COVID-19 (156) и больше, чем в Уфе, где было зафиксировано всего 17 зараженных. Данные 17 декабря представил республиканский Минздрав.

В Белебеевском районе с начала пандемии ковидом заболели 1142 жителя. Муниципалитет по этому показателю занимает третье место. Выше находится только Уфа (5 719 случаев) и Туймазинский район (1 207). Белебеевский район также находится в «красной» зоне по заболеваемости коронавирусом – на 100 тысяч населения там приходится почти 1,2 тысячи зараженных.

Всего в Башкирии было выявлено 16,7 тысячи инфицированных COVID-19, 13 464 выздоровели и 114 умерли.