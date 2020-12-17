Против участкового полиции в Уфе возбудили уголовное дело о посредничестве во взятке

Участковый был задержан по подозрению в посредничестве в передаче взятки

В Уфе против 31-летнего районного участкового полиции и его предполагаемого 39-летнего сообщника возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Как рассказали правоохранители, участковый узнал, что в полиции проводится проверка в отношении его знакомого инспектора из отдела общественной безопасности Уфы. Поводом для этого стал факт того, что последний незаконно привлек к административной ответственности лиц, которые занимались нелегальной торговлей.

– [Участковый] сообщил инспектору, что может передать взятку в размере 550 тыс. рублей неустановленным сотрудниками полиции через своего знакомого, у которого имеются обширные связи в органах внутренних дел, чтобы обеспечить не привлечение его к уголовной ответственности. Инспектор сообщил о незаконном предложении в органы ФСБ, – рассказали в СК.

И участковый, и его сообщник были задержаны сотрудниками ФСБ при передаче взятки. Сейчас с подозреваемыми проводятся следственные действия.

- По результатам служебной проверки руководством МВД по РБ будет принято решение об увольнении сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечении его руководителей к строгой дисциплинарной ответственности, - прокомментировали в МВД Башкирии.