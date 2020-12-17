Парламент Башкирии принял бюджет республики с дефицитом в 22 млрд рублей

В следующем году общий объем доходов прогнозируется в размере 203,6 млрд рублей

Сегодня, 17 декабря, депутаты башкирского парламента на 29-м пленарном заседании приняли бюджет республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 года. Закон поддержали 77 членов заксобрания из 97.

В следующем году общий объем доходов прогнозируется в размере 203,6 млрд рублей, а расходов – 225,6 млрд рублей. Дефицит таким образом составит 22 млрд рублей.

Как пояснил спикер Госсобрания-Курултая Константин Толкачев, в главный финансовый документ было внесено 48 поправок. Большая их часть «обусловлена принятием федерального закона о бюджете на последующий трехлетний период». Парламентарий добавил, что на погашение дефицита будут направлены не использованные в этом году деньги казны и дотации из федерального центра.