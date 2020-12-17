На границе с Башкирией таксист получил 12 ножевых ранений, но все равно довез клиенток до нужного адреса

Полицейские задержали 18-летнего подозреваемого

На границе Башкирии и Челябинской области таксист получил 12 ножевых ранений, однако все равно решил выполнить заказ и довезти двух клиенток до нужного адреса. Подробности случая рассказали в региональном МВД.

Как установили полицейские Салаватского района вместе с коллегами из соседнего региона, все произошло неподалеку от придорожного кафе. В середине недели 19 и 21-летние уроженки поселка Кропачева собрались, чтобы выпить за встречу. К ним присоединились 19-летний парень одной из дам и его 18-летний приятель. Вскоре у компании закончились запасы алкоголя, и молодые люди решили заказать такси, чтобы добраться до ближайшего круглосуточного кафе. На заказ приехал Kia Rio с 27-летним водителем за рулем.

– Добравшись, девушки пошли в торговую точку и приобрели там два баллона с пивом, поллитра водки и вышли. 19-летний сожитель, увидев, что его возлюбленная взяла всего лишь одну бутылку водки, очень расстроился и вступил с ней в перепалку. В итоге молодой человек не нашел серьезного аргумента в споре о количество купленного алкоголя и решил просто обидеться на свою девушку. Взяв с собой 18-летнего друга, сожитель направился пешком в сторону поселка Кропачево, – сообщили в правоохранительном органе.

Таксист тем временем продолжал стоять у кафе. Две подруги попросили его подобрать подвыпивших приятелей по дороге. Водитель догнал их и вместе с девушками начал уговаривать сесть в салон. Тогда один из парней пригрозил ему тем, что он помочиться на его авто, если тот не отстанет. Эти слова привели к серьезному конфликту между шофером и двумя молодыми людьми.

– Таксист сцепился с 19-летним сельчанином и стал быстро одерживать верх. В этот момент на 27-летнего мужчину накинулся второй приятель, который хотел помочь другу. Драка закончилась тем, что 18-летний житель села Кропачево нанес 12 ударов ножом своему шоферу. Таксист, несмотря на ранения, смог вырваться и сел за руль автомобиля, – добавили в МВД.

Таксист, вместо того чтобы помчаться в ближайшую больницу, довез обеих подруг до пункта назначения, а затем потерял сознание. Добраться до медучреждения ему помог знакомый и случайный прохожий. Сейчас мужчина находится в реанимации. Оттуда уже медики сообщили о пациенте в полицию.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено и расследуется уголовное дело. 18-летний подозреваемый задержан и заключен под стражу.