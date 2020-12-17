В магазинах Башкирии арестовали 712 пар обуви

У арестованной обуви не было маркировки

В магазинах Башкирии с начала текущего года было арестовано 712 обуви без маркировки на сумму более 260 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном Минторговли, где подвели итоги работы за 9 месяцев 2020 года.

– В рамках борьбы с контрафактом […] составили 10 протоколов, которые направлены мировым судьям для рассмотрения и привлечения виновных лиц к ответственности, – рассказали в ведомстве. – Возбудили 12 дел об административных правонарушениях.

В министерстве также отчитались о проверках за оборотом алкоголя. За год был проинспектирован 161 магазин, а также исследованы 54 пробы товаров, которые не соответствовали нормативным требованиям. Всего надзорные органы составили 129 проколов об административных правонарушениях, которые привели к штрафам на 909 тысяч рублей.

– По надзору за оборотом табачной продукции проверили 366 объектов, составили 196 протоколов […] и вынесли постановления о назначении административных наказаний на общую сумму 930 тысяч рублей, – добавили в Минторговли.