Гильмутдинов предупредил водителей о массовых проверках ГИБДД в ближайшую неделю

Гильмутдинов предупредил водителей о начале новой спецоперации ГИБДД

Начальник башкирской Госавтоинспекции Динар Гильмутдинов в своих соцсетях предупредил водителей о начале новых массовых проверок. Профилактическое мероприятие в ГИБДД назвали «Должник». Сотрудники будут останавливать нарушителя ПДД и проверять его по базе данных.

– При выявлении факта неуплаты ранее наложенного штрафа составляется административный материал, – отметил главный гаишник Башкирии.

Он также предупредил, что суд может арестовать виновного на 15 суток. За неуплату штрафов в республике с начала этого года к ответственности привлекли более 9,5 тысячи автомобилистов. Гильмутдинов попросил водителей вовремя погашать штрафы, «а лучше вообще не нарушать правила».

Спецоперация «Должник» продлится с 17 по 24 декабря.