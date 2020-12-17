В башкирском Кумертау на главной городской площади вместо ледяной горки установили надувную

фото: соцсети

В башкирском Кумертау на площади рядом с администрацией, где сейчас располагается новогодний городок, вместо традиционной ледяной горки поставили огромный батут, по которому тоже можно скатываться. Фотографиями новации в соцсетях горожане начали делиться с 15 декабря. По их словам, надувная горка является платной, поскольку владеет ею частник. Он получил разрешение на установку от местных властей.

Реакция жителей города на батут оказалась, мягко говоря, неоднозначной. Они считают, что зимой такая конструкция неуместна и скатываться по ней будет весьма опасно.

– Как можно зимой поставить батутную горку? Как она себя поведёт в мороз? Как можно на ней кататься зимой? Куда ребёнок будет съезжать? Где гарантии что она выдержит холод? Кто ответит если что-то ни дай Бог случится? Платный новогодний городок. Это да, это – Кумертау, – негодует горожанка Александра.

Некоторые пользователи предложили администрации Кумертау пойти дальше и поставить на площади сухой бассейн вместе с надувной елкой.