Коронавирус в Башкирии: 156 человек заболели, 92 выздоровели, 3 умерли

3207 жителей Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали 156 жителям. Общее число заболевших составило 16 785 человек. Данные 17 декабря представил региональный оперштаб.

Смертность от COVID-19 в республике продолжает расти: за 24 часа скончались еще три человека. С начала пандемии жертвами инфекции стали 114 жителей.

Суточный прирост выздоровевших – 92 пациента, за все время выписались 13 464.

Прямо сейчас в Башкирии носителями коронавируса являются 3207 человек, 840 из них лежат в больницах, 2367 лечатся в домашних условиях из-за легкого течения инфекции.