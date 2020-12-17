В одном из районов Уфы власти планируют внедрить единые платежки за ЖКУ

Жители Демского района будут платить за услуги ЖКХ по-новому

В Демском районе Уфы планируется внедрить единую квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Такой проект уже реализуется в Благовещенском районе республики. Необходимость в таком документе вызвана тем, что ресурсоснабжающие организации переходят на прямые договора с потребителями, из-за чего последние получают сразу несколько счетов. Об этом на профильном брифинге рассказал глава регионального ЖКХ Борис Беляев.

Чиновник отметил, что появление единой «платежки» возможно только в том случае, если проектом заинтересуются управляющие компании и поставщики услуг.

– Сейчас за каждую квитанцию приходится платить от 15 до 30 рублей. Единая платёжка позволит растворить эту сумму, она станет незаметной, – добавил Беляев.