Житель Башкирии обнаружил в почтовом ящике таинственное послание

Текст послания запрещенной организации искажен в целях нераспространения информации

Житель башкирского города Стерлитамака обнаружил в своем почтовом ящике листок с таинственным посланием. Он поделился запиской в одном из городских сообществ в соцсетях.

Анонимный автор письма приводят в нем отрывки из Евангелие, намекает на Армагеддон и обещает верующим «вечную жизнь через Иисуса Христа». Там также пишется о том, что вскоре контроль злых сил над Землей падет, на что нужно обратить внимание людям «доброй воли».

Опубликовавший пост горожанин предположил, что ему подбросили «агитку» одной запрещенной религиозной организации и призвал пользователей не вестись на подобные воззвания.