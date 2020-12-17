На трассе в Башкирии водитель на «девятке» насмерть сбил женщину

фото: ГИБДД РБ

В Бирском районе Башкирии вечером 16 декабря женщина погибла под колесами легковушки. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

ДТП случилось на 112 километре трассы Уфа-Бирск-Янаул, где 35-летний житель Мишкинского района за рулем «девятки» совершил наезд на 48-летнюю женщину. От сильного удара у машины погнулся капот и разбилось лобовое стекло. Пешеход скончалась до приезда бригады скорой помощи. Водитель рассказал инспекторам, что она выбежала на проезжую часть. Сейчас в обстоятельствах инцидента разбирается дорожная полиция.

Это единственный смертельный случай на дорогах Башкирии. В еще восьми авариях травмы получили 11 человек.