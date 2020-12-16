Врио мэра Уфы корреспонденту «КП-Уфа»: Буду справедливым и результативным!

Сергей Греков был назначен врио мэра Уфы на внеочередном заседании горсовета

Сегодня, 16 декабря, депутаты уфимского горсовета утвердили на посту врио мэра города 52-летнего Сергея Грекова. Бизнесмена из Ишимбая уже почти месяц прочат на пост «министра Уфы» и, как видно, прогнозы начинают оправдываться. Сразу после внеочередного заседания городского совета новоиспеченный градоначальник встретился с журналистами и ответил на несколько вопросов.

Свой вопрос удалось задать и «Комсомольской правде-Уфа». Мы поинтересовались, каким начальником для чиновников и мэром для жителей Уфы Сергей Греков хотел бы стать?

- Каким мэром хотят видеть меня читатели газеты «Комсомольская правда»? Буду справедливым и результативным. Потому что наша команда будет заточена на результат, и мы все будем к этому стремиться, - заявил врио мэра Уфы.

Напомним, Сергей Греков будет исполнять обязанности с приставкой «и.о.» до завершения конкурса на пост главы администрации башкирской столицы. «Постоянного» мэра Уфы изберут депутаты горсовета 15 января 2021 года.