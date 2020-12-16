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Политика

Врио мэра Уфы корреспонденту «КП-Уфа»: Буду справедливым и результативным!

Сергей Греков откровенно рассказал, каким хочет быть для горожан и чиновников
Павел КРАЙНОВ
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Сергей Греков был назначен врио мэра Уфы на внеочередном заседании горсовета

Сергей Греков был назначен врио мэра Уфы на внеочередном заседании горсовета

Сегодня, 16 декабря, депутаты уфимского горсовета утвердили на посту врио мэра города 52-летнего Сергея Грекова. Бизнесмена из Ишимбая уже почти месяц прочат на пост «министра Уфы» и, как видно, прогнозы начинают оправдываться. Сразу после внеочередного заседания городского совета новоиспеченный градоначальник встретился с журналистами и ответил на несколько вопросов.

Свой вопрос удалось задать и «Комсомольской правде-Уфа». Мы поинтересовались, каким начальником для чиновников и мэром для жителей Уфы Сергей Греков хотел бы стать?

- Каким мэром хотят видеть меня читатели газеты «Комсомольская правда»? Буду справедливым и результативным. Потому что наша команда будет заточена на результат, и мы все будем к этому стремиться, - заявил врио мэра Уфы.

Напомним, Сергей Греков будет исполнять обязанности с приставкой «и.о.» до завершения конкурса на пост главы администрации башкирской столицы. «Постоянного» мэра Уфы изберут депутаты горсовета 15 января 2021 года.