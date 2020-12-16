В Башкирии заключили под стражу руководителя дома престарелых, где сгорели 11 человек

В Абзелиловском районе суд избрал 43-летней руководительнице дома престарелых «Дом милосердия», где в пожаре погибли 11 человек, меру пресечения в виде заключения под стражу. В пресс-службе Следкома также проинформировали, что Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности, что повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По предварительной версии, обвиняемая оказывала услуги в незарегистрированном доме престарелых в Ишбульдино Абзелиловского района с начала 2018 года и по декабрь 2019 года.

– При этом, обвиняемая осознавала, что используемый ею частный дом не отвечает требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к организациям социального обслуживания лиц пожилого возраста и инвалидов, о чем она была предупреждена сотрудниками МЧС в ходе обследования помещения, однако, несмотря на это, продолжила его использование без устранения выявленных нарушений, – отметили в ведомстве.

В частности, в доме престарелых отсутствовала система безопасности против пожаров, не было эвакуационного выхода, с нарушениями использовались электрические нагреватели. Следователи пришли к выводу, что эти нарушения привели к пожару 15 декабря, который унес жизни 11 постояльцы.

Напомним, что ранее в МЧС по Башкирии уточнили, что одноэтажный деревянный дом эксплуатировался именно как частный жилой дом, а не социальное учреждение. В доме было установлено два пожарных извещателя. Сиделка дома престарелых в деревне Ишбулдино, в котором в ночном пожаре погибли 11 пожилых постояльцев, рассказала, что произошло, и как она спасала людей.