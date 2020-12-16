Стало известно, когда в Уфе изберут постоянного мэра

Постоянный мэр в Уфе появится 15 января

Сегодня, 16 декабря, на внеочередном заседании горсовета Уфы депутатами был объявлен конкурс на должность мэра башкирской столицы. Согласно уставу города, заседание конкурсной комиссии состоится 15 января 2021 года.

Напомним, врио главы администрации Уфы был назначен Сергей Греков. Вероятно, он также примет участие в конкурсе.

Прежде чем депутаты горсовета выберут сити-менеджера, кандидаты должны пройти конкурсный отбор, который включает собеседование и тест на знание законов. Состав комиссии уже определен. В нее вошли руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, вице-премьер регионального правительства Азат Бадранов и глава госкомюста республики Владимир Спеле. От горсовета в комиссии будут участвовать депутаты Марат Васимов, депутат Совета Филюс Ишбулатов и Секретарь Совета Татьяна Бойко.