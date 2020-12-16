«Давайте вместе сделаем нашу столицу еще лучше»: новый врио мэра Уфы Сергей Греков выступил с приветственной речью

Греков выступил перед депутатами Горсовета

Сегодня, 16 декабря, депутаты Горсовета Уфы на внеочередном заседании единогласно проголосовали за назначение новым временно исполняющим обязанности мэра башкирской столицы Сергея Грекова. Новоиспеченный градоначальник выступил перед присутствующим с приветственной речью. Публикуем ее полностью:

– Благодарю вас за оказанное мне высокое доверие. Наша столица является одним из крупнейших городов России со своими уникальными особенностями и возможностями.

За последние два года Уфа заметно преобразилась. Ульфату Мансуровичу [Мустафину, бывшему мэру Уфы] и его команде, конечно, при активной поддержке руководства республики удалось проделать огромную работу: отремонтированы десятки километров дорог, десятки дворов благоустроены, появились новые парки, скверы и общественные пространства. Это хороший опыт, который уже в ближайшее время будет востребован при подготовке к проведению 450-летнего юбилея нашей столицы [в 2024 году].

Сделано много, но предстоит сделать еще больше. Сегодня республика, страна и весь мир переживают непростые времена. С пандемией и ее экономическими последствиями столкнулся каждый из нас. Как никогда сегодня от власти и общества требуется консолидация усилий для того, чтобы преодолеть все негативные последствия.

Открытость и постоянный диалог власти с общественностью это не просто требование, а норма времени. Только слушая друг друга мы найдем способы сделать наш любимый город лучше. Задача органов местного самоуправления сделать так, чтобы каждый житель нашего города чувствовал себя комфортно и любил его.

Уверен, что администрация города Уфы при поддержке главы республики, правительства Башкортостана, депутатского корпуса столицы покажут максимальную эффективность в решении тех вопросов, которые ставят перед нам горожане. Самое главное: каждую минуту мы должны помнить, что от нашего с вами труда зависят жизнь и комфорт горожан. Давайте вместе сделаем нашу столицу еще лучше.