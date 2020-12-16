В Уфе присяжные признали Владимира Санкина виновным в убийстве педофила

В Калининском суде Уфы присяжные сегодня, 16 декабря, вынесли обвинительный вердикт в отношении Владимира Санкина, который прославился благодаря громкому убийству предполагаемого педофила в столичной Черниковке.

Напомним, по данным следствия, 30 января 2020 году подсудимый встретил двух подростков, один из которых сообщил Санкину о факте развратных действий в его отношении, на что тот решил разобраться с педофилом.

Конфликт перерос в драку, во время которой Владимир ударил 54-летнего мужчину множество раз по рукам, ногам и голове, долгое время удерживал его на снегу без одежды и обуви. Остановить его удалось только сотрудникам полиции. Несмотря на помощь, после долгого истязания, потерпевший скончался. Выяснилось также, что во время конфликта Санкин украл у своей жертвы все деньги.

Присяжные после рассмотрения уголовного дела в отношении подсудимого приняли решение признать его виновным в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и разбое (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ).

Суд также постановил прекратить уголовное дело в отношении убитого по признакам развратных действий, совершенных лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление против половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетнего, в связи со смертью.