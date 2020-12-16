Минздрав Башкирии раскрыл информацию о трех последних жертвах коронавируса

Сегодня, 16 декабря, минздрав Башкирии через пресс-службу проинформировал о трех новых погибших от коронавируса. В ведомстве сообщили, что всего число жертв достигло 111 человек, среди трех последних – житель Уфы и два уроженца Иглинского района.

По данным министерства, в Уфе скончался 71-летний пациент, у которого имелись сопутствующие заболевания: тромбоз бедренной и подколенной вены, атеросклероз, хроническая ишемия головного мозга, гипертоническая болезнь, сахарный диабет.

В Иглинском районе у 59-летнего погибшего диагностировали также хронический обструктивный бронхит, атеросклероз аорты, ХИБС, хронический пиелонефрит. У 76-летнего скончавшегося обнаружили ожирение 3-й степени, хронический панкреатит.