Иностранец посетил торговый центр в Уфе и попал в неприятности

Парень оставил свой телефон без присмотра всего на несколько минут, а когда вернулся, - того уже не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе 21-летний студент медицинского университета из Египта посетил крупный торговый центр и стал жертвой воришки.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, молодой человек обратился в полицию вечером 14 декабря. Он рассказал сотрудникам, что в ТЦ у него украли телефон. Злоумышленник воспользовался тем, что парень на 10 минут оставил гаджет на столике возле зоны для фотографирования и отошел.

Полицейские изъяли с места преступления видеозапись – вор попал в объектив камеры видеонаблюдения. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.