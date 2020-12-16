Атмосферные фронты принесут в Башкирию потепление

Вместе с телом в Башкирию придет и снег

Во второй половине текущей недели в Башкирию придет потепление. Об этом сообщили синоптики Башгидромета. Там отметили, что первая половина декабря в регионе выдалась очень холодной – температура воздуха была ниже нормы на 5-8°, а осадков почти не наблюдалось.

Погода ненадолго изменится во второй половине недели, когда антициклон сместится на Урал.

– Произойдет долгожданная смена погодных условий. 17, 18 декабря через территорию республики пройдут атмосферные фронты, – рассказали специалисты.

Это значит, что в республику вернется долгожданный снег. Он пройдет в большинстве районов Башкирии. Температура при этом повысится: ночью до -8,-13°, днем до -4,-9°.

А вот в выходные через регион вновь пройдет холодный фронт, который принесет арктический воздух. Уже ночью 20 декабря столбики термометров покажут -20, -25°, а днем – -13,-18°. Осадки прекратятся.