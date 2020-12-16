Парламент Башкирии намерен освободить от платы за парковку многодетные семьи

В закон о платных парковках в Башкирии внесут изменения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутаты башкирского парламента могут освободить многодетные семьи от платы за парковку на государственной и муниципальной земле. Соответствующий законопроект уже подготовлен, сообщил спикер Константин Толкачев. Отметим, что по уже действующему закону за парковку не придется платить также инвалидами всех групп и ветеранам Великой Отечественной войны.

– Состояние демографии в нашей стране находится в глубоком кризисе. В этой ситуации многодетные семьи должны получать максимальную поддержку от государства. Мы считаем, что льгота должна предоставляться всем многодетным семьям, независимо от того, являются ли они малоимущими или нет, – сказал Толкачев.

По его словам, инициатива встретила поддержку от Минтранса, Минтруда и Общественной палаты республики. Механизм представления льготы, если ее все-таки примут, будет прорабатываться и закрепляться подзаконными актами и решениями муниципалитетов.