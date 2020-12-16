Хабиров поручил упразднить районные и городские комитеты Минземиущества Башкирии

Правительственный орган ожидают структурные изменения

Глава Башкирии Радий Хабиров 14 декабря подписал указ «о реорганизации территориальных органов Минземимущества» республики. Речь идет о городских и районных комитетах по управлению собственностью. Их будут присоединять к министерству «в целях повышения эффективности государственного управления».

Руководитель региона поручил Минземимуществу провести реорганизацию и обеспечить сокращенным работникам территориальных органов гарантиями и компенсациями. Кроме того, ведомство должно утвердить в правительстве предельную численность сотрудников и лимит по количеству служебных автомобилей.