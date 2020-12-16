Минимальную стоимость единой системы платной парковки в центре Уфы оценили в 63 млн рублей

Закон о платных парковках башкирский парламент принял 29 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

На создание в историческом центре Уфы единой системы парковочных мест для реализации нового закона о платных стоянках могут потратить от 63 млн до 125 млн рублей. Финансовую оценку проекту дал министр транспорта Башкирии Алан Марзаев, сообщает «Башинформ». По словам чиновника, размер затрат зависит от материала разметки и типа парковочного оборудования. Он полагает, что первоначальные вложения могут окупиться за полтора-два месяца, после чего система станет прибыльной. Глава Минтранса РБ для реализации проекта также предложил создать специального муниципального оператора, чтобы лучше контролировать финансовый поток.

Напомним, 29 октября башкирский парламент принял закон, согласно которому в будние дни – с 7 утра до 9 вечера – водителям придется платить за парковку на земле, которая находится в государственной или муниципальной собственности. Первые 20 минут стоянки будут бесплатными. Парковка перед объектами спорта, образования, здравоохранения, культуры и государственной власти период бесплатного «простоя» составит один час. Как пояснили в Госсобрании, новый закон призван разгрузить дороги с большим трафиком и освободить крайние полосы проезжей части.