Башкультнаследие отрицает планы о демонтаже Дома Тихониных в Уфе

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Башкультнаследие заявило, что информация о планируемом 17 декабря сносе объекта культурного наследия Дома Тихониных в Уфе «не соответствует действительности». В ведомстве отметили, что накануне, 15 декабря, им действительно поступила проектная документация «по полному демонтажу здания», однако они ее не согласовали «как не несоответствующая действующему законодательству».

– ...снос объекта культурного наследия запрещён. Лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в том числе уголовную ответственность, – предупредили в Башкультнаследии.

Ведомство в своем разъяснении администрации города допускала возможность демонтажа «только части конструкций, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан, с последующим полным восстановлением объекта культурного наследия».

Напомним, о запланированном на 17 декабря сносе Дома Тихониных писала член совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина. Пресс-служба мэрии в ответ на запрос «КП-Уфа» опубликовала на официальном сайте сообщение, в котором ничего не говорится о сносе или демонтаже здания – только о «противоаварийных работах» для «предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан». На уточняющий вопрос «КП-Уфа» о том, подразумевается ли под «противоаварийными работами» демонтаж здания, пресс-секретарь городской администрации ничего не ответил.