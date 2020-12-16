Прокуратура через суд оштрафовала и приостановила работу скандального пансионата «Моя семья»

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Кировский районный суд Уфы по требованию прокуратуры приостановил работу скандального пансионата «Моя семья». В социальном учреждении изможденные пенсионеры спали на голых матрасах без постельного белья, а 16 октября 81-летний мужчина упал со второго этажа в попытке сбежать. Пожилой постоялец скончался в больнице от полученных травм.

Сейчас пансионат в поселке 8 Марта по решению суда закрыт «до полного устранения нарушений законодательства». Поводом для этого стали материалы прокурорской проверки. Надзорное ведомство установило, что помещение учреждение «не соответствовало требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства».

По инициативе прокуратуры юридическое лицо и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) в виде штрафа на общую сумму свыше 180 тыс. рублей, – добавили в надзорном ведомстве.