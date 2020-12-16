На Советской площади в Уфе зажгли новую пиксельную елку за 12 млн рублей

фото: ufacity.info

В Уфе 15 декабря на территории Советской площади зажгли новую пиксельную елку. Она обошлась бюджету в 12 млн рублей. О завершении монтажа конструкции уведомили в пресс-службе городской администрации.

Там напомнили, что высота елки составляет 30 метров, а диаметр основания – 12,5 метра. Искусственное дерево украшает светящаяся звезда на макушке высотой в один метр и 1,5 тысячи новогодних шаров различного диаметра и колокольчики золотого и красного цвета. Конструкция может светиться всеми цветами радуги, а также отображать российский флаг, снежинки, соты, окружности, а также надпись «С Новым 2021 годом» на русском и башкирском языках.

Напомним, такая же пиксельная елка установлена на площади Салавата Юлаева, рядом с конгресс-холлом. Это дерево появилось у башкирской столицы в конце 2019 года.

Для тех, кто выступает против искусственных деревьев и хочет иметь дома живую елку, администрация представила адреса соответствующих базаров. Их в Уфе десятки.