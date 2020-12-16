В Уфе снесут Дом Тихониных, который входит в реестр памятников культурного наследия

фото: opendata.mkrf.ru

В Уфе 17 декабря будет снесен Дом Тихониных на улице Коммунистическая, 13. Здание, у которого в апреле обрушились кровля и две несущие стены, все еще входит в Единый госреестр объектов культурного наследия народов России как памятник регионального значения.

О запланированном демонтаже постройки 1899 года сообщила член Совета по правам человека при главе Башкирии Эльза Маулимшина. По ее словам, сносом займется застройщик Строитек или администрация города, как собственник памятника. В своих соцсетях общественница написала, что застройщик «якобы намерен в будущем воссоздать здание при условии, что его лишат статуса объекта культурного наследия».

– Со сносом Дома Тихониных под устные обещания чиновников мэрии Уфы когда-нибудь в будущем выставить на торги право воссоздания демонтированного объекта уходит целая эпоха! Эпоха остатков идентичности Уфы, губернской Уфы. Такой Уфы, какая была 120-130 лет назад. Такую Уфу мы больше не сохраним. Одни обещания... - добавила Маулимшина.

«КП-Уфа» попросила пресс-службу администрации башкирской столицы прокомментировать ситуацию с Домом Тихониных. Вот что там рассказали:

«Объект включен в прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2020 год. Осуществляется подготовка данного памятника к приватизации (продаже) на конкурсе.

На данный момент в целях предотвращения угрозы жизни и здоровью граждан, планируется провести противоаварийные работы в соответствии с заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, выданным Управлением по государственной охране объектов культурного наследия 22.10.2019 года.

Восстановление объекта будет осуществляться победителем конкурса».