В Башкирии двое мужчин с особой жестокостью до смерти забили знакомого ножкой от табурета

Следователи передали обвинительное заключение в суд

18-летнего жителя города Стерлитамака и 29-летнего уфимца будут судить за покушение на двойное убийство и убийство с особой жестокостью. Они избили знакомых металлическими ножками от табурета. Один из пострадавших скончался от полученных увечий на месте преступления. Следственный комитет передал обвинительное заключение в Верховный суд.

Как сообщили в СК, все случилось год назад, вечером 22 декабря. Четверо мужчин распивали алкоголь в квартире одного из домов по улице Дружбы в Стерлитамаке. Во время застолья между обвиняемыми с одной стороны и 37-летним хозяином жилища и его приятелем 27 лет с другой возник конфликт, который перерос в драку.

– Обвиняемые нанесли мужчинам множественные удары руками и ногами, а также табуретом и его металлическими ножками по голове и различным частям тела потерпевших. […] …злоумышленники насильно удерживали руки обоих потерпевших и поочередно наносили по ним удары металлическими ножками от табурета, тем самым проявив особую жестокость, – рассказали следователи.

Хозяин квартиры от полученных травм скончался на месте, второй смог выжить благодаря тому, что на шум в квартире пришли его знакомые, которые смогли отвлечь обвиняемых. Последние скрылись, однако потом сами рассказали правоохранительных органам о том, где находятся, и во всем признались.