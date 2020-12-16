Жители башкирского села пожаловались Хабирову на нехватку питьевой воды больше 20 лет

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Жители башкирского села Ургаза Баймакского района на встрече с главой республики Радием Хабировым 15 декабря пожаловались на нехватку питьевой воды. Эта проблема волнует население больше 20 лет. Износ водопроводной сети в населённом пункте достигает 90%.

Руководитель региона заявил, что из бюджета уже выделено порядка 17 млн рублей на оплату проекта водозаборных сооружений, водопровода и внутрипоселковых сетей. Если подготовительные работы будут выполнены за эту зиму, то непосредственно строительство начнется уже весной.

Сельчане также рассказали Хабирову о проблемах с капитальным ремонтом многоквартирных домов и участковой больницы, дефицит медицинских кадров и нехватку инвентаря в местном физкультурно-оздоровительном комплексе. Решение всех этих вопросов глава поручил профильным министерствам. Он сказал, что «в течение двух-трёх лет мы будем активно заниматься «хроническими» вопросами как села Ургаза, так и всего Баймакского района».