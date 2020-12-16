В Башкирии легковушка протаранила столб, погиб 20-летний парень

фото: ГИБДД РБ

В Туймазинском районе Башкирии вечером 16 декабря произошло смертельное ДТП – разбился 20-летний парень. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась на 63 километре трассы Балебей-Николаевка-Туймазы-Бакалы рядом с селом Агиртамак. 19-летний туймазинец за рулем вазовской «четырнадцатой» не справился с управлением, съехал в кювет и протаранил электроопору. Водитель с различными травмами был доставлен в больницу, его 20-летний пассажир скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки это единственное ДТП с летальным исходом. Еще в 11 авариях пострадали 16 человек.