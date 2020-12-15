«Мы даже не знали о нем»: в министерстве семьи и труда Башкирии прокомментировали пожар, где погибли 11 человек

Глава министерства семьи и труда Башкирии Ленара Иванова высказалась о страшном пожаре в Абзелиловском районе, в котором погибли 11 человек. По словам чиновницы, ведомство никак не могло предотвратить трагедию лишь по той причине, что вообще не знало о существовании этого пансионата.

- Мы даже не знали о нем. Так же, как и в ситуации с пансионатом Моя семья, данная предпринимательница не сочла нужным войти в реестр поставщиков социальных услуг, предпочитая быть невидимой для всех проверяющих структур, - подчеркнула Ленара Иванова.

Также чиновница попросила всех жителей Башкирии быть внимательнее – вполне возможно, что в одном из неприметных частных домов также неофициально расположился пансионат для пожилых людей и инвалидов, чьи владельцы заботятся только о собственной выгоде, поэтому не спешат регистрироваться, чтобы избежать проверок со стороны контролирующих органов.

Напомним, что трагедия произошла сегодня ночью в селе Ишбулдино. Там ночью вспыхнул деревянный дом, оборудованный под пансионат для престарелых. 11 постояльцев погибли, потому что не смогли выбраться наружу, а в самом доме отсутствовали системы удаления дыма и тушения огня. Против 43-летней владелицы пансионата следователи возбудили сразу два уголовных дела. Сейчас женщина задержана и дает показания. Официальная причина возгорания до сих пор не называется.