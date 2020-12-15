Число скончавшихся от коронавируса в Башкирии увеличилось на 2 человека

В основном жертвами вируса становятся пожилые люди, страдающие сахарным диабетом атеросклерозом и другими тяжелыми патологиями Фото: Александр АБРАМОВ

За минувшие сутки в Башкирии снова скончались два человека от осложнений коронавируса. По оперативным данным регионального Минздрава. умершими оказались 58-летняя жительница Иглинского района с сахарным диабетом, ишемической болезнью, атеросклерозом коронарных артерий и гипертонией, а также 80-летний уфимец с сахарным диабетом, сегментарной атрофией, склерозом, атеросклерозом аорты и хроническим пиелонефритом. Общее число жертв ковида достигло 108 человек.

Также за последние сутки в регионе зарегистрировано 155 новых случаев коронавируса, общее число инфицированных достигло 16472 человек. Большинство из них переносят болезнь в легкой форме, а еще 766 человек госпитализированы – 10 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.