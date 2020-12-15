В Башкирии 8-месячная девочка утонула в ванной во время купания с матерью

СК возбудил уголовное дело

В одном из поселков под башкирским городом Стерлитамаком в ванной у себя дома утонула 8-месячная девочка. Инцидент произошел днем 12 декабря, сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

По словам 35-летней матери, ее дочь ушла под воду «во время купания в ванной». Как именно это случилось, собеседник не уточнил. Как бы то ни было, следственный комитет республики возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Известно, что мать погибшего ребенка состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.