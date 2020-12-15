В Уфе студентка после ночной вписки с двумя парнями обратилась в полицию

Полицейские обследовали квартиру и нашли там следы подозреваемых

В Уфе 19-летняя студентка посетила вечеринку в съемной квартире и лишилась телефона. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.

Девушка обратилась в полицию днем 12 декабря. Она рассказала, что ранним утром – около 5-7 часов – после совместного распития алкоголя малознакомые молодые люди «Никита и Кирилл» украли у нее «айфон». Все случилось на съемной квартире в Зеленой роще. По всей видимости, девушка обнаружила пропажу гаджета, когда проснулась.

Сотрудники приняли заявление потерпевшей и обследователи злополучную квартиру. Там они сняли отпечатки пальцев, а также следы обуви подозреваемых. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.