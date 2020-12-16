По проекту бюджета Башкирии до 2023 года Хабиров на посту главы заработает 17,4 млн рублей

В проекте бюджета Башкирии до 2023 года определена зарплата Хабирова Фото: Рустем АХУНОВ

По проекту бюджета Башкирии на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 года глава республики Радий Хабиров заработает 17,4 млн рублей: его годовая зарплата составит 5,8 млн рублей, а месячная – около 480 тысяч рублей. С этим пунктом расходов региональной казны можно ознакомиться в соответствующем законопроекте [стр. 256 и 454], который внес сам руководитель РБ. Отметим, что этот документ еще не принят, депутаты башкирского парламента будут рассматривать его уже во втором чтении 17 декабря.

Пресс-секретарь администрации главы Диана Ихсанова сообщила, что в «указанную в проекте сумму» заработной платы Хабирова включены «социальные выплаты и налоги».