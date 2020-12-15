Студенты медицинских колледжей Башкирии получат выплаты за практику в условиях COVID-19

Студентам-медикам заплатят за практику в условиях коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии студенты медицинских колледжей будут получать специальные выплаты за практику в условиях COVID-19 в ноябре-декабре 2020 года. Будущим врачам, помогающим в борьбе с коронавирусом, положены 7 тысяч рублей в месяц. Соответствующее постановление 2 декабря подписал премьер-министр регионального правительства Андрей Назаров. Документ был опубликован на портале правовой информации только сегодня, 15 декабря.

Выплата положена студентам – в том числе и иностранным гражданам – очной формы обучения, которые учатся по программам среднего профессионального медицинского образования. Деньги за ноябрь им придут в декабре, а за декабрь – не позднее последнего дня 2020 года.