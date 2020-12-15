Хабиров обновил указ о режиме повышенной готовности

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 15 декабря, обновил свой указ о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом. Документ опубликован на портале правовой информации. Нововведения, прописанные в указе, будут действовать только в период с 15 декабря 2020 года по 18 января 2021. Руководитель региона прописал некоторые послабления и запреты на период новогодних каникул:

– разрешается проведение культурных и спортивных мероприятий на открытом воздухе;

– отменяются новогодние елки главы Башкирии;

– в садах разрешено проводить утренники;

– общепит может работать с шести утра до двух часов ночи, при этом новых посетителей запрещено пускать до 00:00 (отметим, что в новогоднюю ночь они будут работать круглосуточно);

– в зале ресторанов, кафе и баров может находиться не более 50 человек, танцы – запрещены;

– главам районов и городов запрещено проводить корпоративы.

Кроме того, согласно новому указу, теперь несовершеннолетним разрешается находиться в торговых центрах без сопровождения взрослых.