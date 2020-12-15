Мурзагулов возглавил Общественную палату Башкирии, его замом стала сестра рэпера Face

на фото - Ростислав Мурзагулов // instagram.com/rostislavmurzagulov

Члена общественной палаты России Ростислава Мурзагулова избрали председателем башкирского отделения. Это случилось сегодня, 15 декабря, на первом заседании обновленного состава организации. Зампредседателя стала сестра уфимского рэпера Face Кристина Дремина. Новоиспеченный руководитель ОП РБ сам предложил ее кандидатуру, и представители палаты ее поддержали. На ту же должность также претендовала общественница Ирина Абрамова, сообщил «Башинформ».

Вступая в новую должность Мурзагулов заявил, что палата будет обсуждать и решать «самые сложные вопросы», а также вносить вклад в развитие региона.