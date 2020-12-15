В Уфе разыскивают водителя, который сбил на «зебре» 16-летнюю студентку и бросил ее на дороге

фото: ГИБДД по Уфе

Уфимская ГИБДД разыскивает водителя, который сбил на «зебре» 16-летнюю студентку и уехал с места происшествия. ДТП случилось напротив дома №100 по улице Кирова.

Автомобилист за рулем неизвестной пока машины двигался по Амурской улице и допустил наезд на девушку, когда та переходила дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. После этого водитель скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать никакой помощи пострадавшей. Сама студентка получила ушибы и смогла самостоятельно добраться до ближайшего медучреждения.

В городской Госавтоинспекции попросили всех, кто стал свидетелем этого случая, обратиться в дежурную часть полка ДПС по одному из номеров: 237-02-02, 02, либо 89876047950. Правоохранители обещают конфиденциальность.